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    المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب و جو بايدن، 30 سبتمبر 2020

    الأسئلة الخمسة الأخيرة التي تحسم المنافسة بين ترامب وبايدن

    © REUTERS / Brian Snyder
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    التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن على منصة المناظرة للمرة الثانية والأخيرة، مساء اليوم الخميس، في ولاية تينيسي. يأتي الاجتماع الذي يستغرق 90 دقيقة في وقت الذروة قبل 12 يوما فقط من موعد الانتخابات.

    وبعد لقائهما، الشهر الماضي، في أكثر المناظرات فوضوية في التاريخ الحديث، سيأخذ الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن المنصة، اليوم الخميس، لمناظرة تبدأ في الساعة 9 مساء بالتوقيت الشرقي، من ناشفيل، تينيسي، وتمثل الاجتماع الثاني والأخير للمرشحين وجها لوجه، مع اقتراب يوم الانتخابات من أقل من أسبوعين.

    وبحسب موقع "financialexpress" هذه بعض الأسئلة الرئيسية التي ستتناولها المناقشة:

    هل يستطيع ترامب تغيير مسار السباق؟

    لا يستطيع ترامب تحمل مناقشة الوضع الراهن. تظهر استطلاعات الرأي الوطنية خسارته أمام بايدن، وفي حين أن بعض استطلاعات الرأي الحكومية أكثر صرامة، إلا أن بعض حلفاء ترامب أنفسهم قلقون بصوت عال بشأن احتمال هزيمة خطيرة. يمثل هذا النقاش أفضل فرصة له، وربما الأخيرة، لتغيير ملامح السباق بينما يراقبه عشرات الملايين من الأمريكيين.

    تخبط الرئيس في فرصته في المناظرة الافتتاحية، الشهر الماضي، عندما جاء نهج الهجوم طوال الوقت بنتائج عكسية. أضاع ترامب فرصة أخرى عندما رفض المشاركة في المناظرة الثانية بعد أن قرر المنظمون أن المرشحين سيواجهون بعضهم البعض تقريبا بسبب مخاوف بشأن إصابة الرئيس بفيروس كورونا.

    يحتاج ترامب إلى إيجاد طريقة لتركيز النقاش – والانتخابات على نطاق أوسع – على بايدن والتزاماته. ولكن للقيام بذلك، عليه أن يتجنب جعل نفسه مركز الاهتمام، وهو أمر لا يأخذه الرئيس بشكل طبيعي.

    ماذا بشأن زر كتم الصوت؟

    لقد حظي زر كتم الصوت بالكثير من الاهتمام الذي أدى إلى المناقشة، ولكن قد يكون تأثيره مبالغا فيه.

    نظرا لانقطاعات ترامب المستمرة في المناظرة الأولى، أضافت لجنة المناظرات الرئاسية قاعدة جديدة لقضية يوم الخميس من شأنها إبقاء كل مرشح صامتا بينما يقدم الآخر ملاحظاته التي تستغرق دقيقتين في بداية كل من مواضيع النقاش الستة. وتقول اللجنة إن ما تبقى من كل كتلة مدتها 15 دقيقة سيكون نقاشا مفتوحا دون أي كتم.

    سيضمن التغيير حصول المرشحين على بعض الوقت على الأقل للإجابة عن الأسئلة دون تدخل. في النهاية، ومع ذلك، لا يمكن استخدام زر كتم الصوت إلا لما مجموعه 24 دقيقة من المناقشة التي تستغرق 90 دقيقة. هذا متسع من الوقت للمرشحين لخلطها.

    هل يملك ترامب إجابة أفضل بشأن الوباء؟

    سواء أراد ذلك أم لا، سيتعين على الرئيس التحدث مطولا عن فيروس كورونا. وعليه أن يأتي بإجابة أفضل مما فعل خلال المناظرة الأولى لإقناع الناخبين الذين يمكن إقناعهم بأن الوضع تحت السيطرة.

    لن يكون الأمر سهلا.

    ترتفع إصابات فيروس كورونا إلى أعلى مستوياتها منذ شهور. أكثر من 220.000 أمريكيا ماتوا. وبدلا من العمل على خطة شاملة لوقف الانتشار بناءً على العلم، أمضى ترامب الأيام الأخيرة في مهاجمة خبير الأمراض المعدية الأكثر احترامًا في البلاد، الدكتور أنتوني فوتشي، بينما يقوض توصية إدارته بارتداء الأقنعة.

    في المناظرة الأولى، أشار ترامب إلى قراره قبل شهور بفرض حظر سفر جزئي على الصين كدليل على أنه يقوم بعمل جيد. كما سلط الضوء على إحصاءات مختارة بعناية قللت من حجم الأزمة. سيتعين عليه أن يأتي بشيء أفضل من ذلك إذا كان سيقنع أي شخص باستثناء قاعدته الأكثر ولاء بأنه لم يستسلم تماما لأشد أزمة صحية أمريكية دموية منذ قرن.

    كيف سيتعامل بايدن مع الهجمات ضد ابنه؟

    جو بايدن ونجله هانتر
    © REUTERS / reuters
    المتاعب تلاحق المرشح الديمقراطي جو بايدن... رسائل مسربة لابنه وتحقيق

    كثف ترامب وحلفاؤه في وسائل الإعلام المحافظة تركيزهم على الإيذاء المزعوم من قبل هنتر نجل بايدن في الأيام الأخيرة. يتوقع فريق بايدن أن يجعل ترامب هذه الادعاءات محورا لاستراتيجيته في النقاش.

    حاول الرئيس إثارة مشكلة في المناظرة الأولى لهانتر بايدن وتعاطيه للمخدرات، والتي اعترف بها بايدن الأصغر علناً. لكن ربما يكون هجوم ترامب قد جاء بنتائج عكسية عندما أعلن بايدن أنه فخور بابنه، الذي كافح، مثل العديد من الأمريكيين، للتغلب على الإدمان.

    يعتقد ترامب أن لديه المزيد من الذخيرة هذه المرة، مع ذلك، بعد نشر تقرير صحيفة التابلويد الذي يقدم تحريفا غريبا للمخاوف المألوفة بشأن عمل هانتر بايدن في الخارج. يركز التقرير على البيانات التي يزعم أنها تم استردادها من الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، على الرغم من أنه لم يتم التحقق من البيانات، وإذا كانت مشروعة، فإنها لا تربط المرشح بأي فساد.

    يعتبر فريق بايدن أن هذه القضية تشتت الانتباه عن المخاوف الأكثر إلحاحًا – أي الوباء – لكن سيتعين على بايدن بالتأكيد الدفاع عن نفسه وعائلته مرة أخرى ليلة الخميس.

    هل يستطيع بايدن تجنب اللعب في السرد الجمهوري؟

    قد يكون أكبر أعداء بايدن ليلة الخميس هو نفسه.

    كافح ترامب للعثور على خط هجوم فعال ضد الديموقراطي البالغ من العمر 77 عاما، لكن السياسي مدى الحياة لديه تاريخ راسخ من الزلات التي جعلته موضع نكات الجمهوريين لسنوات.

    تحقيقا لهذه الغاية، أمضى ترامب البالغ من العمر 74 عامًا وحلفاؤه معظم العام في التشكيك في صحة بايدن العقلية والبدنية. بينما أسكت بايدن هذه الأسئلة بأداء قوي في المناظرة الأولى، إلا أنها لم تختف. إنه بحاجة إلى تجنب أي خطوات خاطئة محرجة على المسرح من شأنها أن تلعب دورًا في السرد الجمهوري الأوسع نطاقا بأنه غير مؤهل لقيادة العالم الحر.

    سيكون بايدن مستعدا بالتأكيد. أمضى أربعة من الأيام الخمسة الماضية دون أي أحداث عامة حتى يتمكن من التركيز بشكل حصري تقريبا على الإعداد للمناظرات

    ومع ذلك، فإن تاريخ بايدن في التعثرات التي فرضها على نفسه يثير احتمالا واضحا أنه يمكن أن يضر بحملته، بمساعدة ترامب أو دونه. لا يفيد بايدن أن التوقعات ستكون أعلى بعد أداء ترامب الضعيف في المناظرة الأولى.

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