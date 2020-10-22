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    محطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة

    وزير النقل المصري: وصول 18 عربة قطار روسية إلى ميناء الإسكندرية

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 18 عربة إلى ميناء الإسكندرية.

    وبحسب موقع جريدة الشروق المصرية وصل إجمالي عدد العربات التي تسلمتها مصر من الجانب الروسي حتى الآن إلى 121 عربة وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة.

    قطار - سكك حديد مصر
    © AFP 2020 / MOHAMED AL-DKHAKHNY
    أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر... وصول أول دفعة عربات روسية جديدة

    ياتي ذلك في إطار الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر.

    وأكد وزير النقل أن العربات الـ18 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مشيرا إلى أن هناك 17 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وفقًا للجدول الزمني المحدد.

    وذكر الوزير أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة، و500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

    وأوضح الوزير، أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل، مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيسهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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