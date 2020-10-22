السيسي يصدر قرارات جديدة بشأن كورونا والتعليم

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعليم.

وبحسب بوابة "الأهرام"، اليوم الخميس، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 429 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصر ممثلة في وزارة المال وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ 510 ملايين دولار أمريكي لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات كورونا في موازنة العام المالي 2020 /2021.

وأكدت الصحيفة أن تلك الاتفاقية تعد أحد الإجراءات التي تتخذها وزارة المال المصرية لتعويض التأثير السلبي لهذه الجائحة.

وشملت قرارات السيسي التي نشرت، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

كما شملت القرار رقم 578 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، في مركز الصف في محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منازل ريفية لمتضرري السيول.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 581 لسنة 2020 بتعيين القاضي محمد محمود حسن غراب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة "نائبا عاما مساعدا".