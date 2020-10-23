المتحدث باسم الرئاسة: مصر الأولى أفريقيا والتاسعة عالميا في تجارب "كورونا"

قال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر هي الأولى أفريقيا والتاسعة عالميا في الأبحاث الخاصة بكورونا.

واوضح راضي في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي"، أن مصر تتصدر دول أفريقيا في إجراء التجارب العلمية والتجارب السريرية فى الأبحاث الخاصة بكورونا، والتاسعة عالميًا في هذا الإطار.

واكد راضي أن مصر قدمت أطنانا من الأدوية والمستلزمات الطبية لما يقرب من 30 دولة على مستوى القارة الأفريقية.

ولفت راضي إلى أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في دعم أفريقيا خلال أزمة كورونا، حيث أعلن الرئيس السيسي في مارس/آذار الماضي، توجيه 6 ملايين دولار كدعم نقدي إلى الصندوق الأفريقي لمكافحة "كوفيد 19".

وأفاد بأن القمة التنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقشت سبل دعم الدول الأفريقية للتغلب على أزمة فيروس كورونا والمضي قدمًا في جهود التكامل.

وأكد أن القمة فى هذا العام كان من المقرر لها أن تعقد فى جنوب أفريقيا أو إحدى الدول الأفريقية ولكن فيروس كورونا تسبب فى عدم الإقامة بطريقتها الطبيعية.

ولفت متحدث الرئاسة إلى أن مصر قادمة لتصبح مركزًا لتداول الغاز وتسييله في الشرق الأوسط، وذلك سيتم بمنهج مدروس علمي، وعلاقات متزنة جدًا مع الدول الأشقاء من أجل الأجيال الحالية والأجيال القادمة والتطور الاقتصادي.