الطيران العماني يسير رحلات جوية إلى تركيا

سيسير الطيران العماني رحلتين أسبوعيا بين مسقط وإسطنبول يومي الأحد والأربعاء.

وقال بيان صادر على الإنترنت من شركة الطيران العماني في مسقط: "يطير الطيران العماني الآن مرتين في الأسبوع من مسقط إلى إسطنبول، كل يوم أحد وأربعاء".

. @omanair will operate twice-weekly flights between Muscat and Turkey.https://t.co/22AXYq3zse — Times of Oman (@timesofoman) October 23, 2020

وجاء هذا البيان مع إعلان أن الرحلات سوف تكون عبر هذه الوجهة "دون الحاجة إلى اختبار فيروس كورونا أو الحجر الصحي".