سلطنة عمان توثق علاقاتها مع الصين بـ "طابع بريد"

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أقامت وزارة الخارجية العمانية حفلا لتدشين الطابع في مقرها، بحضور وكيلي وزارتي الخارجية محمد بن ناصر الوهيبي، والإعلام علي الجابري، والسفيرة الصينية لدى سلطنة عمان لي لينغ بينغ، والرئيس التنفيذي لبريد عمان عبد الملك البلوشي.

وذكر بيان صحفي لبريد عمان أن الطابع عبارة عن صور لأحد الحصون العمانية، وصورة لسور الصين العظيم أحد أشهر المعالم التاريخية في الصين، كما يوثق رحلة السندباد التاريخية من ميناء صحار العماني إلى مدينة قوانغتشو الصينية، بحسب بيان صحفي لبريد عمان.

وذكر البيان أن إصدار هذا الطابع التذكاري بالتعاون مع وزارة الخارجية العمانية جاء "لإبراز العلاقات الوطيدة التي تجمع بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية".

وأكدت السفيرة الصينية في بيان صحفي، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وهي علاقات تاريخية منذ أكثر من ألف عام، واصفة إياها بـ "المتميزة".

وقالت إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورات كبيرة من خلال التعاون في مجالات مختلفة سواء السياسية والاقتصادية أو التجارية والثقافية وغيرها.

وتابعت السفيرة لي، أن سلطنة عمان تعتبر شريكا مهما جدا في مبادرة الحزام والطريق، إضافة إلى كونها شريكا مهما في هذه المنطقة، مؤكدة أن الصين تسعى إلى تعزيز العلاقات الصداقة بين البلدين لوجود المصالح المشتركة بين الجانبين في مجالات مختلفة.

وقالت إنه بالرغم من جائحة مرض فيروس كورونا، ظل التبادل التجاري والتعاون الثنائي بين سلطنة عمان والصين مستمرا ولم يتأثر، مؤكدة أن هناك تعاونا وثيقا بين الجانبين منذ بدء الجائحة وحتى الآن عبر تبادل الخبرات والدعم.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبريد عمان، إننا نحتفل اليوم بالصداقة التاريخية الفريدة بين سلطنة عمان والصين.

وأضاف أن إصدار هذا الطابع جاء تخليدا للروابط المتينة، التي قامت بها السلطنة عبر التاريخ مع الحضارات الكبرى ولا تزال تمد جسور التعاون اليوم مع مختلف الدول في أرجاء العالم.