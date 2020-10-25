إعلام: إسرئيل ترسل مساعدات إنسانية لأذربيجان

أفادت مصادر إعلامية بأن سفير تل أبيب في أذربيجان، جورج ديك، قد زار البيوت المتضررة من الحرب الدائرة بين بلادهم وأرمينيا وسلمهم مساعدات إنسانية من إسرائيل.

وبحسب i24 فإن إسرائيل أرسلت نهاية الأسبوع الفائت مساعدات طبية وإنسانية إلى مدنيين أذربيجانيين ممن تضرروا جراء المعارك الدائرة حول اقليم ناغوري قرة باغ، حيث تصاعدت الاشتباكات بين الطرفين في الأسابيع الاخيرة.

وقالت هذه المصادر إن أذربيجان طلبت مؤخرا مساعدة إنسانية وطبية لعشرات المدنيين الأذربيجانيين الذين "أصيبوا من الضربات الصاروخية الأرمنية في مدينة كنجة" وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث قتل 15 شخصا في هذه الضربات، وأصيب العشرات وجزء من هؤلاء خسروا منازلهم.

من جانبها، استجابت إسرائيل للطلب، وأرسلت المساعدات للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، ومساعدات طبية أخرى، وقالت إنها من الممكن أن ترسل معدات طبية أخرى لاحقا، وفقا للحاجة.

وكانت إسرائيل قبل أسبوعين عرضت تقديم مساعدات إنسانية إلى أرمينيا أيضا، لكنها لم ترد على العرض حتى الآن.

وتقيم إسرائيل علاقات استراتيجية واسعة مع أذربيجان، ووفقا للتقارير، فإن إسرائيل تزود باكو بالعديد من الأسلحة، وعلى خلفية ذلك، استدعت أرمينيا بداية الشهر سفيرها من تل أبيب إلى يريفان.

وقبل أسبوعين هاجم رئيس إقليم قرة باغ أرايك هروتيونيان إسرائيل واتهمها بالتعاون بـ"الإبادة الجماعية" التي تجري في الإقليم ضد الأرمن، على حد تعبيره.

وكانت السفارة الأمريكية في أذربيجان قد أعلنت أنها تلقت معلومات عن تهديدات لهجمات وعمليات خطف قد تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب في هذا البلد على خلفية النزاع في إقليم ناغورني قره باغ، ودعت المواطنين الأمريكيين الى توخي الحذر.