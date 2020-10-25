تقارير: سرقة الكهرباء سبب حريق "سوق محطة مصر" بالإسكندرية

قال شهود عيان، إن السبب الرئيسى لواقعة حريق سوق محطة مصر بالإسكندرية هو سرقة الباعة الجائلين للتيار الكهربى لإضاءه أماكن تواجدهم العشوائية.

وأضاف الشهود لوسائل إعلام مصرية، إنهم فوجئوا بصوت ماس كهربائى، ثم اندلع الحريق الذى انتشر بصورة كبيرة فى المحلات التجارية المواجهة لمحطة الترام ولم يتمكنوا من إيقافها حتى جاءت سيارات الحماية المدنية.

وكان حريق هائل قد اندلع فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت فى سوق محطة مصر وسط الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة علي الحريق فى عدد من محلات الباعة بمنطقة محطة مصر، وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.