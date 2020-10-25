وزير الري المصري: نعاني فجوة بين الاحتياجات المائية والموارد

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر تعاني من فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية.

وأكد عبد العاطي أن مصر وضعت استراتيجية قومية للمياه حتى عام 2037، تستهدف 4 محاور أساسية، تشمل: (تنمية الموارد، وترشيد المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة المحيطة)؛ لمواجهة تلك التحديات وخصوصا في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للمهندسين في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر حسب "الشروق" المصرية.

جدير بالذكر أن خلافا بين مصر وأثيوبيا كان قد نشب حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أوقات الجفاف.

وفي تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، أكد عبد العاطي أن الزيادة السكانية تضاعف الازمة، وانه ما دامت هناك زيادة سكانية فإن هناك فقرا مائيا.

وقالت وزارة الري المصرية أمس السبت إن مفاوضات سد النهضة متوقفة بطلب من السودان، بسبب نقاط عدم الاتفاق بين الدول الثلاث، حيث طلب السودان العودة للاتحاد الأفريقي.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل قواعد أمان السد الإثيوبي، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.

وبحسب وزير الري المصري محمد عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية سابقة، تتواصل مصر مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بشأن سد النهضة، كما تؤكد القاهرة على ثبات موقفها إزاء نزاعها مع أديس أبابا حيال سد النهضة.