فيديو لمجهولين يحرقون لافتات مرتضى منصور.. والأمن المصري: لم نتلق بلاغات

أعلن الأمن المصري أنه لم يتلق بلاغات خاصة بإحراق لافتات المرشح البرلماني، مرتضى منصور، وذلك بالتزامن مع تداول فيديو لمجهولين يحرقون صورا للمرشح.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية بمصر إن المديرية لم تتلق أي بلاغات خاصة بحرق لافتات المرشح مرتضى منصور، مضيفا أنه لا صحة لكل هذه الأخبار، بحسب بوابة أخبار اليوم المصرية الحكومية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لحرق لافتات دعائية وصور للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمرشح عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤكدين أنه فيديو لحرق لافتات «منصور» بدائرته ميت غمر.

يذكر أن المرحلة الأولى من إنتخابات النواب 2020 تجري في 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح

وقد انتهى التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب 2020 ، مساء أمس وأغلق القضاة صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بالشمع الأحمر، وتم تحرير محاضر تثبت ذلك بالوقت والتاريخ.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت أن عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين حوالى 63 مليون مواطن، موضحة أنه سيتم إلغاء الحبر الفسفوري خاصة مع عدم وجود لجان للوافدين، والتي تكون متاحة فقط في انتخابات الرئاسة أو الاستفتاءات، أما غير ذلك فلا توجد لجان للوافدين، فالتصويت فى النواب يكون فى محل الموطن الانتخابي الموجود فى بطاقة الرقم القومي.