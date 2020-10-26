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    هيئة الدواء المصرية تسحب "تشغيلات" 5 مضادات حيوية من السوق

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    قامت هيئة الدواء المصرية بسحب تشغيلات مختلفة لخمس مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية.

    وبحسب بوابة أخبار اليوم الحكومية المصرية فقد صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية د.علي الغمراوي، أن الهيئة أصدرت المنشور رقم "20" لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من التشغيلات المختلفة لخمس مستحضرات دوائية، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

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    وطبقا للمتحدث فإن ذلك يأتي في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي؛ والحفاظ على صحة المواطنين.

    وأضاف «الغمراوي» أن السحب جاء بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش، وأن المستحضرات الدوائية التي تم سحب تشغيلاتها تشمل:

    مستحضر "ميرباكتادين 250" Merbactadin 250 mg os تشغيلات أرقام "1801004 – 1801005 – 1801006 – 1801007 – 1801008 – 1801009 – 1801015 – 1801016 – 1801017 – 1801018 – 1802029 – 1804051 –_ 1804052 – 1804053"؛

    مستحضر "سيرجيسيف 50" Thirgecef 50 mg os تشغيلات أرقام "1801010 – 1801011 – 1801012 – 1801013- 1801014 – 1802030 – 1802031 – 1802032 – 1802033 – 1802034 –1804055 -1804056 – 1804057- 1804058 – 1804059"؛

    مستحضر " زيموسيفوكس 250" Zimocefox 250 mg os  تشغيلات أرقام " 1803042"؛

    مستحضر "ميساكلور 125" Misaclor 125 mg os  تشغيلات أرقام "1805065 – 1805066 – 1805067-– 1805068 – 1805069 - 1810087 -1810088 – 1810089 – 1810090"؛

    مستحضر "ميساكلور 250" Misaclor 250 mg os  تشغيلات أرقام "1809074 – 1809075 – 1809076 – 1809077 – _  1809079 – 1809080 – 1809081 – 1809082 – 1809083 _ 1809078".

    وأكد «الغمراوي» أن الهيئة قد أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى، وكذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

    وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.

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    الكلمات الدلالية:
    هيئة الصحة, مضادات حيوية, غلاء الدواء, الدواء
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