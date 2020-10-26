تسجيل
10:41 GMT26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المطرب المصري محمد منير

    هل يحضر محمد منير مهرجان الموسيقى العربية؟ رئيس دار الأوبرا يجيب

    © AFP 2020 / EBRAHIM ADAWI
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/29/1044022977_0:0:2900:1632_1200x675_80_0_0_f9637af934b6ed743583c2651c9b671e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202010261046968468-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8/

    كشفت بوابة "أخبار اليوم" المصرية أن الفنان محمد منير ربما لن يحضر مهرجان الموسيقى العربية لهذا العام.

    وبحسب البوابة، فقد صرح رئيس دار الأوبرا المصرية د.مجدي صابر، بأنه لم يتم التواصل مع محمد منير هذا العام.

    المطرب المصري محمد منير
    © AFP 2020 / EBRAHIM ADAWI
    "ليس لدي رغبة"... محمد منير يكشف سبب إلغاء حفله في الأوبرا المصرية

    وقال: "إن وجود نجم كبير بحجم محمد منير يشرفنا، فقد أثرى فعاليات الدورة السابقة من المهرجان بوجوده في حفل الافتتاح، ولكن لم يتم عرض الأمر عليه للمشاركة في المهرجان هذا العام، نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إدارة المهرجان علاقتها جيدة بجميع الفنانين".

    وكان محمد منير قد أحيا أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة السابقة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وظهر وقتها في الحفل وهو جالس على كرسي بسبب إصابته بانزلاق غضروفي، وأهدته إدارة المهرجان درع تكريم عن مشواره الفني، وبدأ الحفل بأغنية "يا ليلة عودي تاني" واختتمها بالسلام الوطني.

    جدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى العربية، سينعقد هذا العام في دورته الـ29، في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر/تشرين الثاني، على مسارح الأوبرا المختلفة في القاهرة "النافورة، والصغير، والجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

    ومن أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية كل من: صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش ومحمد الحلو.

    وتقام الحفلات هذا العام وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية والطبية بسبب كورونا، تزامنا مع جهود الدولة لاستعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر، وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء المرتبطة باستئناف عمل المحافل والمهرجانات الفنية.

    انظر أيضا:

    محمد منير يؤجل حفله بالأوبرا دون الكشف عن السبب
    "ليس لدي رغبة"... محمد منير يكشف سبب إلغاء حفله في الأوبرا المصرية
    محمد منير يعتذر لـ"بنات مصر" عن التحرش
    محمد منير يغني آخر ما كتبه الأبنودي في الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو
    الكلمات الدلالية:
    محمد منير, الموسيقى, دار الأوبرا المصرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح مسجد تشالي يار في مدينة نابرجنيي تشيلني، روسيا 24 أكتوبر 2020
    للمرة الأولى فيها... مدينة روسية تفتح مسجدا تم بناؤه بتقنيات عالية
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مواصفات هواتف آيفون 12
    مواصفات هواتف آيفون 12
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك