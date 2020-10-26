هل يحضر محمد منير مهرجان الموسيقى العربية؟ رئيس دار الأوبرا يجيب

كشفت بوابة "أخبار اليوم" المصرية أن الفنان محمد منير ربما لن يحضر مهرجان الموسيقى العربية لهذا العام.

وبحسب البوابة، فقد صرح رئيس دار الأوبرا المصرية د.مجدي صابر، بأنه لم يتم التواصل مع محمد منير هذا العام.

وقال: "إن وجود نجم كبير بحجم محمد منير يشرفنا، فقد أثرى فعاليات الدورة السابقة من المهرجان بوجوده في حفل الافتتاح، ولكن لم يتم عرض الأمر عليه للمشاركة في المهرجان هذا العام، نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إدارة المهرجان علاقتها جيدة بجميع الفنانين".

وكان محمد منير قد أحيا أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة السابقة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وظهر وقتها في الحفل وهو جالس على كرسي بسبب إصابته بانزلاق غضروفي، وأهدته إدارة المهرجان درع تكريم عن مشواره الفني، وبدأ الحفل بأغنية "يا ليلة عودي تاني" واختتمها بالسلام الوطني.

جدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى العربية، سينعقد هذا العام في دورته الـ29، في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر/تشرين الثاني، على مسارح الأوبرا المختلفة في القاهرة "النافورة، والصغير، والجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

ومن أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية كل من: صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش ومحمد الحلو.

وتقام الحفلات هذا العام وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية والطبية بسبب كورونا، تزامنا مع جهود الدولة لاستعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر، وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء المرتبطة باستئناف عمل المحافل والمهرجانات الفنية.