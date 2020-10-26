"فتاة التيك توك"... قرار جديد من المحكمة

قررت محكمة جنح كفر شكر، اليوم الاثنين، تأجيل نظر قضية منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" إلى جلسة 14 ديسمبر/كانون الأول، بناء على طلب الدفاع وحضور المتهمة.

وبحسب "مصراوي"، كانت المحكمة قد عقدت الاثنين الموافق 28 سبتمبر/أيلول، أولى جلسات محاكمة منار سامي فتاة التيك توك في قضية جديدة متهمة فيها بخيانة الأمانة، في مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية مع المدعي "أحمد.ك".

وحرر الممثل القانوني لـ"أحمد.ك" المدعي بلاغًا حمل رقم 4209 لسنة 2020، جاء فيه أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه للمدعي، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد المحدد له، وماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها، وأحيلت الواقعة إلى محكمة جنح كفر شكر، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت الإدارة العامة للآداب، قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على "منار سامي" لإذاعتها محتوى مناف للأخلاق على الإنترنت بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.