مصر... اتحاد الكرة يقرر عدم حضور أعداد إضافية لمباراة تتويج الأهلي بالدوري

قرر اتحاد كرة القدم عدم السماح بحضور أي أعداد إضافية خلال مواجهة الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامتها، السبت المقبل، في ملعب السلام، في إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن اتحاد الكرة رفضه فكرة السماح لأي أعداد إضافية بالحضور في المباراة والاحتفال بتتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز، عقب نهايتها، حيث من المقرر تسليم الأهلي درع اللقب داخل أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة.

وتمسك اتحاد الكرة بحضور مجالس إدارات ناديي الأهلي والطلائع بجانب الأجهزة الفنية واللاعبين ومنظمي المباراة من قبل الشركة الراعية بجانب مجلس إدارة اتحاد الكرة .

وكان الأهلي قد حسم لقب مسابقة الدوري الممتاز بشكل رسمي قبل عدة أسابيع نتيجة المستويات المميزة التي قدمها الفريق طوال لقاءاته الماضية بمسابقة الدوري.