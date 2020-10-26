بايدن يتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر… فيديو

تعرض المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، لموقف محرج خلال بث مباشر على الإنترنت، عندما أخطأ في ذكر اسم منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية مقطع فيديو يظهر خطأ بايدن أثناء حديثه عن منافسه الرئيس الحالي، حيث ذكر جورج بدلا من أن يقول ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن بايدن ذكر اسم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، بدلا من اسم الرئيس الحالي منافسه دونالد ترامب، قبل أن تتدخل زوجته وتصحح الاسم بصوت هادئ.

وكان بايدن وزوجته جيل، يوجهان الحديث إلى أنصاره قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو أسبوع، وقال بايدن: "إنها الانتخابات الأكثر أهمية، ليس لأنني مرشح للرئاسة، ولكن بسبب من أترشح أمامه... إنها الانتخابات الأكثر أهمية منذ وقت طويل جدا".

وتابع: "هذه الانتخابات ستحدد نوع البلد الذي ستصبح عليه أمريكا"، مضيفا: "4 سنوات أخرى مع جورج"، لكنه استدرك هذا الخطأ بعد همس زوجته إليه: وقال: "سنجد أنفسنا في وضع صعب في حال تم انتخاب ترامب، فسنكون في عالم مختلف".

Biden can't remember which George Bush Donald Trump is: pic.twitter.com/RL48vitdQp — Eddie Zipperer (@EddieZipperer) October 26, 2020

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".