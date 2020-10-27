شركة نمساوية تعلن وقف تصدير "محركات الطائرات المسيرة" إلى إيران

بعد العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، والتي فرضت على قطاع النفط الإيراني، أعلنت شركة "روتاكس" النمساوية، المصنعة لمحركات الطائرات المسيرة، إيقاف تصدير قطع الطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت شركة "روتاكس" النمساوية، المصنعة لمحركات الطائرات المسيرة، إيقاف تصدير منتجاتها للحرس الثوري الإيراني.

دخلت النمسا، الثلاثاء، على الخط من خلال إجراءات في نفس السياق، بفرض الحظر الدولي على إيران، سبقتها بذلك عقوبات أمريكية، ويذكر أن هذه العقوبات الأخيرة على إيران، شملت وزارة النفط الإيرانية وشركتي النفط الوطنية والناقلات الوطنية، بالإضافة لأفراد وكيانات تتعامل مع قطاع النفط الإيراني.

شركة "روتاكس" النمساوية المُصنعة لمحركات الطائرات المسيّرة في حملة لتضييق الخناق على #ايران للحد من تحركاتها في المنطقة#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/BSM0ePPNbY — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) October 27, 2020

ولا تزال محركات الشركة النمساوية مستخدمة من قبل الحرس الثوري في طائراته المسيرة المسلحة المعروفة باسم "شاهد 129".