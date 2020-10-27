"الصحة العالمية" تربط القضاء على كورونا بخطوة مهمة

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، أنه "لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم" في المعركة ضد كوفيد-19 مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا كما في الولايات المتحدة.

وأقر تيدروس بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات. وفق ما جاء على موقع "thenationpress"، "صحافة الأمة".

وقال: "حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفيروس".

We understand the pandemic fatigue that people are feeling. It takes a mental and physical toll on everyone and no one wants more so-called lockdowns. But if we want to avoid them, we all have to play our part and we cannot give up. We must not give up. #ACTogether! pic.twitter.com/MbYIMSHE4b — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 26, 2020

وفي السياق، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن أوروبا تحتاج إلى "تكثيف جدي" لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمة لا تزال متفائلة أن الدول الأوروبية لن تحتاج لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد.

وذكرت المديرة الفنية للمنظمة، ماريا فان كيرخوف، لدى سؤالها عن تزايد عدد الإصابات في أوروبا: "ما زلنا نأمل أن الدول لن تضطر إلى فرض عزل عام".

وقال خبير الطوارئ في المنظمة، مايك ريان: "حاليا نحن في موقف متأخر جدا في احتواء هذا الفيروس في أوروبا، وبالتالي ليكون لنا السبق سيتطلب الأمر تكثيفا جديا للإجراءات".