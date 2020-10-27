بالفيديو... الزراعة المصرية: نتواصل مع الفلاح إلكترونيا بـ "الموبايل أبليكيشن"

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تحاول من خلال منظومة التحول الرقمي وعمل "موبايل أبليكيشن" أن تتواصل مع الفلاح والمواطنين.

وأكد أنه تم تحديد أكثر من 100 خدمة سيتم تحويلها من شكل نمطي إلى إلكتروني يسهل حياة المزارع.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للقرش مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية تن.

وأضاف القرش أنه من خلال منظومة التحول الرقمي تستطيع الوزارة عمل أكثر من طريقة لتمكين الخدمات التى تقدمها لجميع الجهات والمواطنين والفلاحين، موضحا أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والاتصالات لتطبيق بعض الفوائد باستخدام التكنولوجيا.

ولفت إلى أنه سيتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى تحديد المساحات الزراعية والمحاصيل المختلفة واحتياجات التربة والاحتياجات المائية.

وأكد القرش، أنه تم إنشاء نموذج تطبيقي لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى هذا الغرض، مشيرا إلى أنه يتم الاستمرار فى تطوير هذا التطبيق.

وأوضح أن الهدف من التطبيق هو توصيل المعلومة للفلاح بشكل متكامل، ولكن يتم العمل بشكل متدرج، منوها إلى أنه تم تدريب أكثر من 3 آلاف جمعية زراعية لكيفية استخدام التكنولوجيا.