روسكوسموس: روسيا تثير في الأمم المتحدة مطامع أمريكا بموارد القمر

تعتزم روسيا إثارة قضية مطامع الولايات المتحدة بالموارد القمرية في الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته، اليوم، الخدمة الصحفية في "روسكوسموس".

موسكو - سبوتنيك: أفادت "روسكوسموس" أن قضية مطامع الولايات المتحدة الأمريكية في موارد القمر، مدرجة في جدول أعمال جلسة "اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية".

وقالت الشركة الحكومية، في ردها على سؤال، ما إذا كان سيتم إثارة القضية في الاجتماع المقبل: "ستثار القضية من قبل روسيا الاتحادية".

وفي وقت سابق، عقد مدير مجموعة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اجتماعا حول استكشاف القمر واستخراج موارده وسط خلافات قوية حول هذا المجال مع الولايات المتحدة، تطرق إلى قضايا الاستكشاف العلمي للقمر وخصوصية الجيولوجيا فيه وإمكانية استخراج موارده والجوانب القانونية لهذه الأنشطة. © Sputnik . Valeriy Sharifulin/TASS/POOL "روس كوسموس" قد تنسحب من المفاوضات مع وكالة "ناسا"

وسبق أن أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 7 مايو/أيار، مرسوما حول استخراج الموارد من الفضاء وخاصة القمر، ينص على عدم اعتبارها ملكا عاما للبشرية ويقضي بحفز المؤسسات الخاصة على العمل في هذا المجال.

وكشفت وكالة "رويترز" أن البيت الأبيض يعد مشروع اتفاق دولي جديد لاستخراج الموارد في القمر يشمل الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي والإمارات ويستثني روسيا.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب بوضع "خطط عدوانية للاستيلاء" على المجال الفضائي والأجرام السماوية الأخرى، فيما قارنها روغوزين مع عمليات غزو أفغانستان والعراق.

وتمهد وكالة "ناسا" الأمريكية المجال لنقاش عالمي حول "المبادئ الأساسية التي ستحكم سبل إقامة وعمل الإنسان على سطح القمر"، وذلك بنشر القواعد الأساسية لمعاهدة دولية لاستكشاف الكوكب تحت اسم "اتفاقات أرتميس".