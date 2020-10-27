نائب وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو 29 أكتوبر

أفادت الخارجية الإيرانية أن عباس أراغشي، بصفة مبعوث خاص ، سيتوجه في رحلة لتعزيز مبادرة طهران لحل أزمة ناغورني قره باغ.

يقوم نائب وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي بزيارة إلى موسكو في 29 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يعتزم مناقشة الوضع حول ناغورني قره باغ. وفق ما أفادت الخدمة الصحفية للسفارة الإيرانية في

وكان قد أعلن، اليوم، وزير الخارجية الإيراني أن "إيران أعدت مقترحا لحل دائم لأزمة قره باغ سيقدم قريبا لموسكو ويريفان". وأجرت طهران محادثات مع أطراف الصراع في ناغورني قره باغ وهي مستعدة لأن تكون وسيطا في تسويته. صرح بذلك، اليوم الثلاثاء، سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي.

موسكو، اليوم الثلاثاء، وقالت البعثة الدبلوماسية: "علمنا أن الزيارة ستتم يوم الخميس".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن أراغجي، بصفته مبعوثا خاصا، سيتوجه في رحلة لطرح مبادرة طهران لحل الأزمة في ناغورني قره باغ. ويعتزم زيارة المناطق الحدودية الإيرانية لتقييم الوضع على الأرض، ثم السفر إلى باكو وموسكو ويريفان وأنقرة.