التعليم المصرية: فتحنا تحقيقا في واقعة الطالبة "سلمى"

قالت مصادر في ديوان عام وزارة التربية والتعليم المصرية، إن الشئون القانونية بالوزارة، فتحت تحقيقا موسعا في واقعة الطالبة "سلمى".

وكانت تلميذة تدعى سلمى عمر قد تم عقابها من قبل مدرسة قومية في القاهرة، بوقوفها لمدة 4 ساعات أمام المدرّسة وأجبرتها على عدم التحرك وأن تحمل حقيبتها على ظهرها، بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة.

وقد حرر ولي أمر التلميذة محضرًا بالواقعة، موضحا أن المدرّسة منعت ابنته ووالدتها من دخول المدرسة في الصباح، بعد أن أخطر مدير الشئون القانونية بالمدرسة أسرة الطالبة بأنها ممنوعة من الدخول.

وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، فقد قالت المصادر إن ولي أمر الطالبة لم يدفع مصروفاتها منذ عامين ماضيين، وكان من المفترض تحويلها إلى مدرسة حكومية، لأن المعاهد القومية تقع تحت بند المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن هناك خلافات داخلية بين ولي الأمر ومديرة المدرسة، كانت الطالبة ضحيتها.

وأكدت المصادر أنه فور انتهاء التحقيقات ستعلن وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الواقعة.

يذكر أن واقعة التلميذة سلمى كان قد تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، وأثارت ردود فعل واسعة.