سفير اليابان في مصر يتسلق نخلة لجني البلح مع أهالي البحيرة

في جولة تفقدية في إحدى مزارع الفواكه في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، خاض سفير اليابان في مصر، نوكي ماساكي، تجربة تسلق النخل بمساعدة بعض الأفراد.

وقالت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، إن السفير الياباني الذي التقطت له صور أثناء صعود النخل كان في جولة في إحدى مزارع الفاكهة في مدينة النوبارية في البحيرة.

ونقلت عن السفير، قوله: "أحب شراء الفاكهة من الأكشاك أمام محطات مترو الأنفاق في القاهرة، ولكن في النوبارية يتم إنتاج الفاكهة للتصدير".

وأشار إلى أن مساحات المزارع في منطقة النوبارية شاسعة وتعادل نفس مساحة العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح السفير أنه خاض تجربة قطف البرتقال في المنطقة رغم أنه قبل موسمه.