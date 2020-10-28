بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يدشن منشأة تدريب "غابات الجليل" التي تحاكي قرية لبنانية

كشف الجيش الإسرائيلي، النقاب عن منشأة تحاكي تدريبات القتال في "حزب الله" اللبناني، وأطلق عليها تسمية "غابات الجليل".

وأوضح الجيش في بيان أن المنشأة "تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر فقط من الحدود مع لبنان، وأضاف أن الهدف منها "جعل تدريبات القوات البرية والمدرعات أكثر نجاعة وملاءمتها للتطورات"، وفق تغريدة على "تويتر"، للمتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي.

غابات الجليل: جيش الدفاع يدشن منشأة تدريب خاصة للقتال ضد #حزب_الله على الحدود اللبنانية.



منشأة التدريب تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر فقط من الحدود مع #لبنان.



قائد المنطقة الشمالية: نقوم بتعزيز قدرات مقاتلينا ونؤهلهم للقتال كما يجب لمحاربة قوات حزب الله والحاق الهزيمة بهم pic.twitter.com/yxjUegUW1G — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2020

ولفت الجيش في بيانه إلى أن هذه المنشأة "“تعد منصة مثالية لإجراء مناورات وتمارين دقيقة من أجل إدارة المعارك في لبنان”.

وأشار إلى أن إنشاءها استغرق أقل من عام وجاء عقب العبر التي استخلصت من أحداث العام الماضي، مضيفا: "رصدت العام الماضي محاولات زرع عبوات ناسفة وعمليات تسلل على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية من قبل عناصر من حزب الله".

قائد القيادة الشمالية الميجر جنرال أمير برعام: هذه المنشاة المييزة هي مثال حي لنوعية العمل وجهوزيتنا، نقوم بتعزيز قدرات مقاتلينا ونؤهلهم للقتال كما يجب لمحاربة قوات حزب الله والحاق الهزيمة بهم". pic.twitter.com/lPJHwvs4PE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2020

وقال يارين عمر، ضابط الهندسة في فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي: "تمت إقامة المنشأة بتخطيط دقيق يشبه قرية لبنانية تعتمد على عمق استخباراتي وفهم ميداني لأراضي العدو".

وأضاف، بحسب تصريح الجيش، "تعد هذه المنشأة بمثابة اللبنة الأولى من أجل مضاعفة فهم النطاق الميداني في مواجهة حزب الله والتفوق عليه”.

ويتضح من شريط فيديو قصير وصور وزعها الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن المنشأة عبارة عن مجسم بناية عليها علم حزب الله وسط غابة من الأشجار.

وكانت الحدود الإسرائيلية - اللبنانية شهدت في الأشهر الماضية توترا بين إسرائيل و "حزب الله".