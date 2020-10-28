نيبينزيا يقتبس عن "قلب الكلب" في اجتماع مجلس الأمن الدولي

وبدأ الأمر باتهام روسيا بقصف إدلب من قبل بعض الدول الغربية في اجتماع لمجلس الأمن، حيث قال المندوب الألماني إن صحيفة "نيويورك تايمز" كتبت عن ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الهجوم، وصرح هيوسغن بأنه "إذا تبين أن هذا الأمر صحيح، فهو غير مقبول وهو انتهاك آخر للقانون الإنساني الدولي".

بدوره، رد نيبينزيا على نظيره الألماني مقتبسا عدة أسطر من قصة الروائي ميخائيل بولغاكوف "قلب الكلب"، وقال المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن: "حدث ذلك مباشرة بعد الثورة، حين كان البلاشفة في السلطة. يتناول البروفيسور بريوبراجينسكي الغداء مع مساعده على الطاولة، وهو ينتمي إلى قسم من مجتمع النظام القديم. ويقول لمساعده: فليحفظك الرب، لا تقرأ الصحف السوفيتية قبل الغداء، فهي تفسد الشهية.

"لذا فليحفظك الله يا كريستوف، لا تقرأ نيويورك تايمز قبل اجتماع مجلس الأمن حول سوريا".

Небензя процитировал "Собачье сердце" на заседании Совбеза ООН: https://t.co/xAGmUU28xk — Валерий (@sibtex3) October 28, 2020

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو علقت مرارا على مقالات صحيفة "نيويورك تايمز" التي نشرت معلومات مزيفة "حول موضوع روسيا".

وصرح نيبينزيا قائلا: "نحن لسنا مندهشين لأنكم استخدمتم اليوم هذا المصدر للمعلومات... وبالنظر إلى أنه لا تجري في البلاد أية عمليات عسكرية عدا مكافحة الإرهاب، يبرز لدينا المزيد والمزيد من الأسئلة لأولئك الزملاء الغربيين الذين ينادون بوقف إطلاق النار في سائر سوريا، لدينا سؤال، من تحاولون حمايته؟"، وأشار المندوب الروسي إلى أن النشاط الإرهابي في تصاعد أيضا في أجزاء أخرى من سوريا، بما في ذلك الشمال الشرقي.

وخلص نيبينزيا إلى أن "الإفراج الأخير عن 600 عنصر من عناصر داعش من قبل الإدارة الكردية أمر مقلق. والعواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة جلية. إننا نتلقى بالفعل معلومات عن زيادة عدد العمليات الإرهابية التي ينفذها متطرفون يتسللون إلى مناطق سيطرة دمشق ويقاتلون الجيش السوري".