معلقا على هجوم استهدف مدرسة... الرئيس الكاميروني: أدين بأشد العبارات ماحصل في كومبا

لقي ثمانية طلاب من أكاديمية الأم فرانسيسكا الدولية مصرعهم متأثرين بجروح أصيبوا بها في اعتداء وهجوم آثم من أعمال الكراهية على مدرستهم والذي خلف أيضا عشرات الجرحى.

تم ارتكاب مذبحة في مدرسة أكاديمية الأم فرانسيسكا الدولية، في كومبا في الكاميرون خلال الأسبوع الماضي ،حيث فتح المهاجمون النار على الطلاب، وفق مانشر موقع "mimimefoinfos"، ووفقا للمصدر قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الكاميرون أن: "الأطفال كانوا ضحايا طلقات نارية ومناجل".

I learned with great sadness of the horrific murder of several students of the Mother Francisca International Bilingual Academy in the town of #Kumba.#PaulBiya#Cameroon#KumbaMassacre 1/4 — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) October 26, 2020

وفي هذا السياق، أدان الرئيس الكاميروني بول بيا الجريمة البشعة وندد على "تويتر" بهذه الجريمة الوحشية والجبانة ضد الأطفال الأبرياء. وتابع قائلا في تغريدة ثانية :" أصدرت تعليماتي باتخاذ التدابير المناسبة بجدية لضمان القبض على مرتكبي هذه الأعمال الحقيرة من قبل قوات الدفاع والأمن لدينا وتقديمهم إلى العدالة".

I have also instructed that appropriate measures be taken diligently to ensure that the perpetrators of these despicable acts are apprehended by our Defence and Security Forces and brought to justice.#PaulBiya#Cameroon#KumbaMassacre

3/4 — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) October 26, 2020

وأضاف بتغريدة ثالثة على حسابه الشخصي على "تويتر":" أتقدم بتضامني الكامل وأحر التعازي لأسر الضحايا وللمجتمع التعليمي. أضم صوتي لهم وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".

At least 6 children massacred and a dozen wounded in the attack on a school in Kumba. Absolute horror. My grief is boundless. I condemn this odious act with the utmost energy. How many more deaths are needed to initiate a negotiated political solution to bring peace to the NOSO? — Maurice Kamto (@KamtoOfficiel) October 24, 2020

وأيضا تحدث زعيم المعارضة موريس كامتو عن هذه الجريمة ووصفها بعبارة "الرعب المطلق" واستنكر "العمل الشنيع"، وبدوره دعا المطران أغابيتوس نفون من أبرشية كومبا إلى رفع الصلوات على راحة أنفس الضحايا الابرياء.

والجدير بالذكر أن هذه الإدانات جاءت على إثر ما أعلنه مسؤولون إقليميون ومحليون عن هجوم على مدرسة في جنوب غربي الكاميرون، حدث الأسبوع الماضي، راح ضحيته أطفال وأصيب آخرون فيه.

وتنشط في البلاد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا باسم "مقاطعة غرب أفريقيا للدولة الإسلامية" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، حيث تعارض عناصرها المسلحة النموذج الغربي للتعليم وتدعو لإقرار الشريعة الإسلامية، وتقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية، التي ترتكبها ردا على الحملة العسكرية ضدها من قبل سلطات النيجر والكاميرون وتشاد.