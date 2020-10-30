اتحاد الكرة المصري: لن نمد فترة القيد للأهلي والزمالك

قال مصدر بـ "اللجنة الخماسية" للاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد لن يمد فترة القيد المحلي للدورى الممتاز للأهلي أو الزمالك، مؤكدا أنه أمر بالغ الصعوبة ويكاد يكون مستحيلًأ.

وكان البعض قد تناقل إمكانية أن يمد الاتحاد القيد للناديين لفترة إضافية، عقب تأجيل الاتحاد الأفريقي للنهائي لأجل غير مسمى.

وفي تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم" المصرية، أكد المصدر أن الموسم الجديد من المقرر أن ينطلق نهاية نوفمبر، مقترحا على الناديين مخاطبة الاتحاد الأفريقي بشأن إمكانية مشاركة الصفقات الجديدة في المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن فترة القيد داخل الدوري المصري ستنتهى يوم 11 نوفمبر المقبل، وإذا تم تأجيل المباريات لما بعد يوم 11 لن يتمكن الناديين "الأهلي والزمالك" من الاستعانة بلاعبين حال الاستغناء عنهم قبل إغلاق القيد.

وكان الأهلي قد تأهل رسميا للمباراة النهائية بينما ينتظر الزمالك مباراة العودة أمام الرجاء المغربي لتحديد موقفه من التأهل هو الآخر.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن أمس الخميس تأجيل مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى.

وقال "كاف" في بيان أصدره، مساء الخميس: إنه "بناء على المباحثات بين الأندية وخبراء الاتحاد الأفريقي لوضع خطة تنسجم مع النصوص ومصلحة مباراة العودة، تقرر تأجيل نصف نهائي الزمالك أمام الرجاء".

وأضاف: "فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال وبناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية".

وأوضح أن "المناقشات الرسمية جارية للتوافق على أفضل موعد ممكن، لعدم وجود ما يناسب جميع أصحاب المصلحة".