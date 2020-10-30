الخارجية الروسية: التنسيق جار مع مصر لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن تنسيقا كاملا يجري مع مصر لاستئناف الرحلات الجوية، وهي مسألة وقت.

قال نائب وزير الخارجية أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن استئناف الرحلات الجوية مع مصر مسألة تتعلق بالمستقبل القريب، لكن من الصعب تحديد موعد محدد.

وأضاف "منذ أبريل 2018، تم تنفيذ رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة... وفي الوقت نفسه نعمل على استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية شرم الشيخ والغردقة. والأولوية الرئيسية بالنسبة لنا في حل هذه القضية هي ضمان سلامة المواطنين الروس".

وأشار سيرومولوتوف إلى أن "سبب تعليق الرحلات الجوية مع مصر هو بسبب مأساة تحليق طائرة روسية في سماء سيناء في أكتوبر 2015". وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه "على الرغم من أن تحقيقاتها في كل من روسيا ومصر لم تكتمل بعد، فقد أثبتت السلطات الروسية المختصة وقوع هجوم إرهابي".

وأوضح أنه مع الأخذ في الاعتبار ذلك تم التعاون مع الشركاء المصريين من خلال الوكالات المتخصصة الروسية لتحسين مستوى الأمن في مطاري شرم الشيخ والغردقة، وتم تنفيذ قدر كبير من العمل المشترك.

ولفت سيرومولوتوف الانتباه إلى أن "وباء الإصابة بفيروس كورونا لم يسمح باستكمال التنسيق وبالتالي تأخر إطلاق عملية استئناف الحركة الجوية عمليا".

وقال "مع ذلك، نحن واثقون من أن هذه مسألة تتعلق بالمستقبل القريب، رغم أنه من الصعب اليوم تحديد تاريخ محدد".

وختم بالقول "في الوقت نفسه ننطلق من حقيقة أن استكمال الجانب المصري للتحقيق في أسباب الكارثة التي حدثت 2015، بما في ذلك تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة للعدالة، سيسهم بالتأكيد في جهود منع وقوع مآسي مماثلة في المستقبل".