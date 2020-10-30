مصر: نظام الحضور والغياب بالمدارس قائم ولا صحة لإلغائه

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه لا صحة لما تردد من إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي.

وقال المركز في بيان له اليوم الجمعة إن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب لا أساس له من الصحة.

وقال إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد وفقاً للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المركز، إن الوزارة أكدت أنه وفي إطار خطتها الاحترازية بسبب أزمة فيروس كورونا، تم فقط تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، وفقاً لرؤية مدير المدرسة، بما يضمن توزيع الكثافات الطلابية على الفصول مع مراعاة التباعد الاجتماعي، كما تم إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور.