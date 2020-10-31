"لرصد البناء غير المرخص"... إسرائيل تشكل هيئة مراقبين بالضفة الغربية

قال موقع القناة الإسرائيلية "i24" إن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تشكيل هيئة خاصة من المفتشين في الضفة الغربية.

وأكدت أن الهيئة ستكون مهمتها توثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق "سي" الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل" في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 20 مليون "شيكل" سيتم خصمها من الميزانية المخصصة لوزارة الاستيطان.

وتهدف الهيئة وفقا لما ذكره الموقع إلى تجميع ملفات لمعلومات استخباراتية عن كل منطقة وتوثيق مخالفات البناء.

وأكدت أن المرحلة الأولى يتم فيها نشر دعوة لتقديم مقترحات، والتي ستظهر خلالها المعايير التي بموجبها ستتمكن كل سلطة في مستوطنات الضفة الغربية بالحصول على ميزانية لمراقبين يعملون في منطقتها.

أيضا سيكون عدد المراقبين في المرحلة الأولى بحسب الموقع من 20 الى 30 مراقب سيعملون مع معدات خاصة مثل سيارة وطائرة مسيرة.

وشدد الموقع على أن المراقبين لن يكون لهم سلطة لتطبيق القانون، وستنحصر وظيفتهم فقط في نقل المعلومات الاستخباراتية التي قاموا بجمعها للجهات ذات الصلة في الإدارة المدنية، وهي الذراع التنفيذية لهيئة المراقبين التي سيتم تشغيلها عن طريق وزارة الاستيطان.

ويشار إلى أنه في السنوات الأخيرة قامت منظمات يمينية بالمستوطنات بأداء هذه المهمة بدون أي علاقة مع السلطات الإسرائيلية، ومع تشكيل هذه الهيئة فسيتم تمويل هذه النشاطات من الميزانية الحكومية.

وبحسب الموقع فإن هؤلاء المراقبين سيؤدون مهاما أخرى، منها مراقبة المواقع التاريخية والتراثية في الضفة الغربية، من منطلق أن الفلسطينيين يقومون خلال السنوات الأخيرة بالبناء بها، كما سيقوم المراقبون بتوثيق البناء غير المرخص اليهودي في المستوطنات.