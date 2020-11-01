ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير بتركيا إلى 49 قتيلا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا يوم الجمعة إلى 49 قتيلا و896 مصاب.

أنطاكيا. سبوتنيك. وكان زلزال بلغت شدته 6.9 بمقياس ريختر قد ضرب ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كم من ساحل الولاية وعلى عمق 16.54 كم.

وتسبب الزلزال في تدمير أكثر من 20 مبنى في مناطق مختلفة في ولاية إزمير، كما خلف تسونامي جزئي ضرب منطقة سفري حصار بإزمير.

وأمس السبت أعلن رئيس بلدية إزمير، تونج صويار، أن أكثر من 180 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض.

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى زلزال إزمير في الساعات اللاحقة نظرا لوجود مواطنين تحت الأنقاض لم يتم الوصول إليهم بعد.