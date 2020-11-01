البرهان يتوجه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة

وصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتأتي زيارة البرهان التي تستغرق يومين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حيث يبحثان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكان في استقبال البرهان بمطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وسفير السودان بأديس أبابا السفير جمال الشيخ أحمد وطاقم السفارة

وزار البرهان القاهرة الأسبوع الماضي لمدة يوم واحد وأجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها سد النهضة.

وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت أمس السبت، استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بدء من اليوم الأحد، بين وزراء شئون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) في بيان رسمي أمس: "تستأنف غدا الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بين وزراء شئون المياه في الدول الثلاث حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي 27 أكتوبر، برئاسة السيدة جى باندورا وزيرة التعاون الدولي لجمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي".