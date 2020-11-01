الجيش الليبي ينعى اللواء بوخماده "آمر قوات الصاعقة"

نعى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء ونيس عبد الكريم بوخماده، المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة.

وفي بيان نشره على صفحته قال اللواء أحمد المسماري "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبد الكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة".

وأوضح البيان أن بوخماده وافاه الأجل، صباح اليوم، بعد مرض لم يمهله طويلا، حسب تعبير البيان.

وأكد البيان أن بوخماده له "مواقف بطوليه في محاربة الإرهاب، ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب" مشيرا إلى أنه "دائما كان يتقدم الصفوف لم تغره المكاتب والمناصب ولم يغره متاع الدنيا الزائل".

واختتم البيان بالدعاء قائلا: "تغمد الله فقيدنا بواسع رحمته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".