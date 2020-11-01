لا تجعلونا نخرق الحظر... متاجر في إسرائيل تتحدى الحكومة وتمهلها للغد

قالت حركة "شولمانز" الإسرائيلية، مهددة الحكومة إنه "إذا لم يُسمح بفتح المتاجر بحلول يوم الاثنين فإنها ستتحدى قواعد الإغلاق".

وحركة "شولمانز"، هي مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، نشرت بيانا أكدت فيه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أنه إذا لم يُسمح بفتح المتاجر بحلول يوم الاثنين فإنها ستتحدى قواعد الإغلاق.

وقالت في بيانها: "لا تجعلونا نخرق القواعد عن عمد، لقد أمهلنا الحكومة حتى يوم الاثنين لتقديم استجابة مناسبة"، مشددة على أنها "ستجبر الحكومة على الاستقالة إذا لم يتم إعطاء إجابة".

وفي السياق نفسه نقلت وسائل إعلام محلية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلسلة مراكز التسوق الإسرائيلية "بيغ"، أعلنت عن خطط لفتح متاجرها رغم الحظر الحكومي، بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (بيغ): "في الإغلاق الأول، حملنا العبء على أكتافنا، بمفردنا" وتابع "لم يكن هناك تقاسم في هذا العبء مثلما لم نتلق أي "شيكل" من الحكومة".

يذكر أن عشرات الجنود الإسرائيليين كانوا قد أقاموا حفلة في قاعدة عسكرية منتصف أكتوبر / تشرين الأول الجاري، رغم قيود الحظر المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، وقتها، أن العشرات من جنود سلاح المظلات في قاعدة كفار يونا، شمالي تل أبيب، أقاموا حفلة غنائية في قلب القاعدة العسكرية التي يخدمون فيها، غير ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي التي تشدد عليها الحكومة الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل تعد أول دولة في العالم قامت بفرض حجر صحي تام للمرة الثانية في الثلث الأخير من شهر سبتمبر / أيلول الماضي ولمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 والحيلولة دون ظهور موجة إصابات ثانية.

وقد اتخذت هذا الإجراء الصحي، بعد تسجيلها 5238 حالة جديدة، ليصل عدد المرضى إلى 176933 وقتها.

وبعدها هدد رئيس الحكومة بنايمين نتانياهو بمزيد من التدابير، قائلا "إذا احتاج الأمر، قد نضطر إلى التشديد أكثر"، ثم عادودت الحكومة التخفيف من الإجراءات لكنها أبقت على بعض التدابير الخاصة بالمتاجر والتجمعات.