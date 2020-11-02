وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: ماكرون محق ويجب الاستماع إليه

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن ماكرون محق تماما، ويجب الاستماع إليه.

وطبقا لما نقلته وسائل إعلامية فإن قرقاش دافع في حديث له مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية الجدل الذي طاله في أوساط المسلمين في العالم والمتعلق بموقفه من رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

ورفض الوزير الإماراتي فكرة أن يكون ماكرون عبر عن رغبة في إقصاء المسلمين.

وقال حسب ما نقلت عنه الصحيفة: "يجب الاستماع إلى ما قاله ماكرون فعلا في خطابه، هو لا يريد عزل المسلمين في الغرب، وهو محق تماما".

وأضاف الوزير الإماراتي: يجب على المسلمين أن يندمجوا بشكل أفضل، ومن حق الدولة الفرنسية البحث عن طرق لتحقيق ذلك بالتوازي مع مكافحة التطرف والانغلاق المجتمعي.

واعتبر قرقاش أنه بمجرد أن يرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "ثغرة أو نقطة ضعف، فإنه يستخدمها لزيادة نفوذه"، لافتا إلى أن أردوغان "لا يبدي استعدادا للتفاوض إلا عندما نبين له الخط الأحمر".

وكان أردوغان قد اتهم ماكرون بالتهجم على الإسلام ودعا لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وكانت احتجاجات كبير ودعوات للمقاطعة قد عمت العالم الإسلامي ردا على تصريحات لماكرون دافع فيها عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد معتبرا أنها "حرية التعبير".

وجاء موقف ماكرون ردا على مقتل مدرس فرنسي بقطع الرأس في 16 أكتوبر على يد شاب متطرف، بعدما كان هذا المدرس قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، في إطار حصة دراسية حول حرية التعبير.