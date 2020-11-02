بالفيديو... مدير الكرة في الأهلي المصري يتوعد فضل بشكوى

توعد مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، عضو اتحاد الكرة محمد فضل بشكوى إلى لجنة الانضباط.

وقال عبد الحفيظ إن إدارة الأهلي ستتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط تجاه محمد فضل، عضو اتحاد الكرة، لما بدر منه مع لاعب الفريق محمود كهربا.

تصريحات عبد الحفيظ جاءت خلال برنامج «الماتش» المذاع على إحدى الفضائيات المصرية والتي اكد فيها أن إدارة الأهلي رفضت الدخول فى تفاصيل كثيرة، مشددا على أن "كهربا لم يقوم بفعل شيء سيء لمعاقبته، ومستحيل نعاقب لاعب معملش حاجة".

وتساءل: "ماذا سيقدم فضل للجنة الانضباط إذا كانت الفيديوهات فاضحة؟ وكيف تتم معاقبته وبناء على ماذا؟.. كهربا وضح بالتفصيل ماذا تم بينه وبين فضل وقد شاهدت الواقعة بنفسي لعدة مرات".

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ناديه دائما يبادر بالعقوبة لو حدث خطأ.. لكنه عاد وتساءل: ولكن ماذا تنتظرون منا، هل نعاقب لاعبا لم يخطئ؟.. الأهلى سيتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط فيما حدث مع كهربا".

وأكد: "شريط المباراة كلنا شفناه ولو كلام مرسل فاحنا كمان عندنا كلام، ولو طالب احترام يبقى لازم تتعامل باحترام، واللاعب لما يكون لابس تيشيرت الأهلي مينفعش تشده كده، ده بيمثل النادي الأهلي ويجب احترامه، لم نعاقب كهربا ماديا بعد أزمة محمد فضل، ومستحيل أن يتستر الخطيب على كهربا إن اخ".".

وأوضح أن السبب الحقيقي للأزمة، هو أن كهربا لم يصافح محمد فضل، عدم مصافحته لفضل بسبب غصة في قلبه من أحداث سابقة، لكن هذا ليس مبررا ليقال له إنه "قليل الأدب" حسب قوله.

ولفت عبد الحفيظ إلى أن النادي الأهلي كان سيترفع عن الرد على واقعة كهربا وفضل، لكن "بعد تصريحات محمد فضل اليوم سنتقدم بشكوى ضده للجنة الانضباط".

يذكر أن مشادة وقعت بين لاعب الأهلي محمود كهربا وبين عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة محمد فضل وقت تسلم الأهلي لدرع الدوري الـ42.

وقال كهربا "قلت له متزقنيش كده.. وأنا مش بتاع مشاكل، ومش بغلط فى حد أكبر منى"

وفي الوقت الذى قرر فيه محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية، بداعي أن اللاعب اخترق بروتوكول مراسم التتويج، وتواجد في منطقة المسؤولين وليس اللاعبين، فإن النادى الأهلى رفض فرض أى عقوبات سواء بالإيقاف أو التغريم على محمود كهربا.