بسبب أزمته مع "فضل"... استبعاد "كهربا" من المنتخب المصري

استبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم لاعب النادي الأهلي محمود كهربا من تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة توغو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أعلن الجهاز الفني للمنتخب أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توغو.

وتأتي مباراة توغو ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، ومن المقرر أن تكون ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقد أعلن البدري أسماء اللاعبين المنضمين من الأهلي وهم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي.

وجاءت اختيارات البدري خالية من اللاعب محمود كهربا، مما جعل وسائل إعلام محلية تعزو ذلك إلى خلاف الأخير مع عضو الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل.

وقد صرح محمد بركات مدير المنتخب بأن هؤلاء اللاعبين سوف ينضمون إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد الأربعاء، مؤكدا أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء.