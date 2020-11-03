المهاجم المقتول بالعمل الإرهابي في فيينا من جذور ألبانية

قال محرر صحيفة "فالتر" عبر "تويتر"، إن المهاجم الذي قتل في فيينا يوم الاثنين، عمره 20 عاما، ولد وترعرع في النمسا وهو من جذور ألبانية.

قال محرر بإحدى الصحف يوم الثلاثاء إن المسلح الذي قتل بالرصاص في هجمات فيينا يوم الإثنين كان يبلغ من العمر 20 عاما من مواليد المدينة وترعرع فيها وكان معروفا للمخابرات الداخلية لأنه كان واحدا من 90 إسلاميا نمساويا أرادوا السفر إلى سوريا.

وقال فلوريان كلينك رئيس تحرير صحيفة فالتر الأسبوعية على تويتر إن المهاجم "كورتين" له ،"جذور ألبانية" لكن والديه كانا في الأصل من مقدونيا الشمالية ، ولم يذكر تفاصيل عن مصدر تلك المعلومات.