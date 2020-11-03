الجيش الإيراني: لن نسمح بأي تطاول للعدو

جاء في بيان صادر عن الجيش الإيراني أنه يقف في مواجهة أي تهديد وغطرسة ضد الشعب الإيراني العظيم، والنظام الإسلامي المقدس، إلى حد التضحية بالحياة، ولن يسمح بأي تطاول للعدو.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، صدر بمناسبة "ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" المعروف في التقويم الفارسي بذكرى يوم "13 آبان".

وشدد الجيش في بيانه على أن هذا اليوم كان بمثابة "تذكير بغضب الأمة الإيرانية من السلوك العدائي للإدارة الموالية للنظام البهلوي حيث جسد سلوك الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الإمام المناهض للاستكبار".

وقال البيان: "إن إلقاء نظرة على تاريخ العداء الأمريكي للشعب الإيراني العملاق على مر سنين متطاولة، خاصة بعد انتصار الثورة، يظهر أن السلوك الشرير والخبيث للولايات المتحدة التي تحاول دوما ضرب النظام الإسلامي المقدس فشل أمام البصيرة المثالية للشعب الإيراني الصامد وقيادات الإمام الخميني(ره) والإمام الخامنئي.

وقال بيان الجيش: الآن، وبعد أكثر من 4 عقود من عمر الثورة الإسلامية المباركة وسقوط القناع عن الوجه الخبيث لأمريكا، والعداء المتكرر للشيطان الشرير والكيان الصهيوني للثورة الإسلامية الإيرانية، نجحت استراتيجية النظام الإسلامي لمقاومة الاستكبار والاستعمار حول العالم في تحقيق الانتصار، والآن أصبحت آثار تراجع قوى الشر الأمريكية واضحة للعيان.