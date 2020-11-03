لجنة مكافحة المخدرات في السعودية: هذه 5 علامات تدل على تعاطي "الحشيش"

قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية إن هناك خمس علامات تدل على أن الشخص قد يتعاطى "الحشيش".

وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية فقد أوضحت اللجنة أن احمرار العينين، والتبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، ووجود آثار للحروق على الملابس، وبطء في التركيز وضعف في الذاكرة هي العلامات الخمس التي يمكننا من خلالها التعرف على متعاطي "الحشيش".

وأكدت اللجنة أن الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم.

وشددت على أن تعاطي الحشيش يؤثر وبشدة على الإنسان، في أكثر من ناحية، سواء على المستوى الجسدي أو المستوى النفسي.

وأوضحت أن تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، يعتبر من أهم تأثيرات هذا التعاطي.

كما أشارت إلى أنه يسبب أيضا اضطرابا في القدرة على تحديد الزمان والمكان، إضافة إلى ضمور في خلايا المخ، فضلا عن تأثيره الذي يمكن أن يؤدي للإصابة بالأمراض النفسية، واضطرابات في الجهاز الهضمي.

يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" كانت قد نشرت في عام 2016 نتائج بحث أجراه باحثون من جامعة "أدنبرة" الإسكتلندية، تفيد بأن مدمني تدخين الحشيش، الذين يدخنون عدة مرات في اليوم، يصابون بهشاشة العمود الفقري والوركين، ويكونون أكثر عرضة للكسور بسبب انخفاض كثافة العظام.

وأوضح الباحثون من جامعة "أدنبرة" الإسكتلندية، أن الحشيش يسبب الذهان والفصام وفقدان الذاكرة، ويقلل الشهية ويمنع المواد التي تعزز نمو العظام.

وأكد الباحثون، أن أولئك الذين يستخدمون الحشيش على مدى فترة طويلة من الزمن يعانون من انخفاض الشهية وهذا يعني أن مدخني الحشيش ينخفض وزنهم مقارنة بطولهم، وهذا بدوره يقلل من كثافة العظام.