السفير الروسي: مشاركة ممثلي وزارة الدفاع في الوفد الروسي للأردن يعزز التنسيق حول سوريا

قال السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديسياتنيكوف، إن جميع الممثلين عن وزارة الدفاع الروسية الذين انضموا للوفد الروسي يشاركون بدرجة أو بأخرى وبشكل مباشر في حل الإشكالات السورية المعقدة على الأرض.

عمان- سبوتنيك. وأوضح أن حضورهم المشاورات التي عقدت في عمّان في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان مفيدا ومساهما في مواصلة الارتقاء إلى الأمام بالتنسيق الروسي الأردني حول سوريا.

وقال ديسياتنيكوف لوكالة "سبوتنيك" إنه من الصعب المبالغة في تقدير دور العسكريين الروس في تطبيع الأوضاع في سوريا، وجميع الممثلين عن وزارة الدفاع الروسية الذين انضموا لوفدنا يشاركون بدرجة أو بأخرى وبشكل مباشر في حل الإشكالات السورية المعقدة على الأرض.

واستطرد ديسياتنيكوف، قائلا: "أما بالنسبة لتعاوننا المشترك المذكور فإنه بدوره يتطور بديناميكا عالية، وأخذا بالاعتبار كل التغييرات والمستجدات في عملية التسوية السورية".

وزار الأردن في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفد مشترك من وزارتي الخارجية والدفاع في روسيا، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، والفريق أول الركن ميخائيل ميزينتسيف، واستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين وكذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي الوفد الروسي.

وحول التعاون الأردني الروسي فيما يخص الأزمة السورية، وأبرز ما بحثه الوفد الروسي مع الجانب الأردني بهذا الخصوص، قال ديسياتنيكوف: "فعلا نتمتع بالتعاون الفعال والمميز للغاية مع عمّان حول القضية السورية، والذي نعتز به، كما نحرص كل الحرص على مواصلة تعزيز هذا التنسيق، أخذا بالاعتبار الدور البارز بهذا الاتجاه، والذي يلعبه الأردن الصديق، بكونه جارًا قريبًا من سوريا وطرفاً يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن استضافة أكثر من 1.3 مليون مواطن سوري".

وأضاف أنه "تم التأكيد على موقفنا هذا من جديد خلال مقابلات الوفد الروسي المشترك التي عقدت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني معالي السيد أيمن الصفدي والممثلين عن القيادة العامة للمملكة".

ولفت إلى أن هذه الصلات وهذا الجو الودي جدا "سمح لنا أيضًا بتبادل الآراء حول كل [ألوان] الطيف من مواضيع التسوية في سوريا، من مواصلة مكافحة الإرهاب إلى المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي وإنجاح الحوار السياسي".

وتابع ديسياتنيكوف: "كنا وما زلنا على الاعتقاد بأن هذه المسائل مرتبطة ببعضها بعضا بشكل وطيد، ولا يمكن حلها إلا في سياق الجهود المشتركة المبذولة من قبل جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين، المعنيين بكل الصراحة بالإسراع في وضع حد للمواجهات السورية السورية، وإعادة الحياة في هذه البلاد إلى مسارها الطبيعي".

وحول الملفات التي يتعاون فيها كل من الأردن وروسيا بما يخص أزمات الإقليم، علاوة على الملف السوري، قال ديسياتنيكوف: "ما يدعو للأسف اليوم أن قضايا المنطقة لا تقتصر على سوريا وحدها، ثمة عديد من الأزمات كما هو معروف، من بينها ليبيا واليمن والعراق ناهيك عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل الأمد، والذي يعتبر في جوهره مصدراً لكل النزاعات العالقة على الساحة الجيوسياسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وبناء على ما سبق، يقول ديسياتنيكوف: "نمارس وننوي مواصلة التنسيق المتين مع شركائنا الأردنيين حول كل المواضيع المهمة والقضايا الأخرى بغية المساهمة في إيجاد الحلول الأكثر فعالية والمقبولة جميعاً لها".