بالفيديو... ترامب: متفائل بفوزي في السباق الرئاسي

أعرب الرئيس ترامب، في ظهوره يوم الانتخابات، على برنامج "فوكس آند فريندز"، عن ثقته في تأمين إعادة انتخابه، قائلا إنه يعتقد أن لديه "فرصة قوية للفوز" أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، وأنه سيقوم في إعلان النصر.

قدم الرئيس عرضه في اللحظة الأخيرة للمشاهدين في دفعة أخيرة، بينما يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.

If a surgeon told me I had a "solid chance of surviving" I wouldn't be super excited.



Trump, on 'Fox & Friends,' claims 'solid chance of winning,' won't 'play games' in declaring victoryhttps://t.co/91BqIh0rAO — Lee Stranahan ⏳ (@stranahan) November 3, 2020

قال ترامب عبر الهاتف: "حسنا، نشعر بأننا بحالة جيدة جدا"، مشيرا إلى الحشود الكبيرة في ميشيغان كإشارة إيجابية. وذكر لاحقا أنه يعتقد أن لديه "فرصة قوية للفوز".

وتجري، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويدلي ملايين الأمريكيين بأصواتهم في الانتخابات، التي يحتدم خلالها التنافس بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري دونالد ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 في الولايات المتحدة.

وسبق مارثون الانتخابات الأمريكية مناظرتان رئاسيتان بين ترامب وبايدن، كانت الأولى في 29 سبتمبر/أيلول والثانية عقدت في 22 أكتوبر/تشرين الأول، وكان من المخطط عقد مناظرة ثالثة في 15 أكتوبر، إلا أنه تم إلغاؤها بسبب إصابة ترامب بفيروس كورونا، بينما تم الاكتفاء بعمل حوار تلفزيوني لكل مرشح وتم بثهما بالتزامن في موعد المناظرة الملغاة.