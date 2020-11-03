باباجان: أردوغان جلب العار لتركيا

واعتبر وزير المال السابق أن تدخلات "أردوغان" الخارجية أدت إلى عزل البلاد عن محيطها الإقليمي وتنامي العداوات مع جيرانها.

وبحسب موقع "ميديا مونيتور"، قال في كلمة له ألقاها، أمس الاثنين، خلال مؤتمر إقليمي لحزبه في مدينة "غازي عنتاب": "تخيل أنك تجلس في مكان فيه 200 جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، هل هذا يعني أن المشكلة فيك أم في الـ200 جار؟"، مضيفاً: "سنتخلص من هذا العار".

وكان "باباجان" قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، أنه سيقدم طلبا لإنشاء حزب سياسي، وذلك بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

واستقال "باباجان" من حزب العدالة والتنمية، في يوليو/ تموز 2019، بعد خلافات متفاقمة مع قيادة الحزب، رغم أنه واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء.

واعتاد "باباجان" على توجيه انتقادات عدة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكد في تصريحات، الشهر الماضي، أن "الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة في البلاد مجددا"، مضيفا: "النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو عام 2023، الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية".

كما انتقد "باباجان" السياسة الاقتصادية للرئيس التركي، قائلاً: "البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أي موارد في الوقت الراهن"، موضحا أن "السلطة الحاكمة أنفقت الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات، لذا تواجه تركيا مشكلة كبيرة حقا".