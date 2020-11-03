ابن زايد يتلقى اتصالا من ميركل

تلقى محمد بن زايد ولي عهد الإمارات اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد تم خلال المكالمة بحث مستجدات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية مكافحة التطرف بجميع أشكاله.

كما جرى التطرق إلى تكثيف الجهود في تعزيز الحوار بين الثقافات والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

#محمد_بن_زايد : تلقيت اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل، بحثنا خلاله مستجدات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأهمية مكافحة التطرف بجميع أشكاله إضافة إلى تكثيف جهودنا في تعزيز الحوار بين الثقافات والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.#وام pic.twitter.com/ouhLqKDjJC — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 3, 2020

وبحسب الوكالة، فقد جرى استعراض القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا على ضوء نتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا أخيرا.

كما أكد ابن زايد وميركل اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.