"جنبلاط" لـ "الحريري": انتبه لغدرهم يا "شيخ سعد"

وغرّد جنبلاط رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" على "تويتر" قائلا: من عجائب المسرح الوزاري أن الذين لم يسموا سعد الحريري باسثناء "القوات" هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد.

من عجائب المسرح الوزاري ان الذين لم يسموا سعد الحريري باسثناء القوات هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون على الاستيلاء الكامل للسلطة بكل فروعها الامنية والقضائية في مخطط الالغاء والعزل والانتقام .لذا يا شيخ سعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه لغدر هم وحقدهم التاريخي pic.twitter.com/9Qo1z9WQoe — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 3, 2020

وأشار جنبلاط إلى أن هؤلاء يتحضرون الآن للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والانتقام.

لذا فقد وجه جنبلاط تحذيرا للحريري قائلا: "يا شيخ سعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي".

يذكر أن خلافا كان قد وقع بين جنبلاط والحريري، لكن جنبلاط قام بزيارته للاطمئنان عليه بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.