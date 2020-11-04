ترامب: سأدلي بكلمة اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، أنه سيدلي بكلمة له من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، معلقا على مشهد الانتخابات الأمريكية: «فوز كبير!».

ارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 212، وبايدن 224 صوتا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات. وقد حسمت منذ لحظات ولاية تكساس لصالح ترامب.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، التي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.