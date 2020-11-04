مراسل واشنطن بوست: ترامب أشار كذبا إلى أنه يتجه نحو فوز كبير

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، كلمة من البيت الأبيض، على خلفية انتخابات الرئاسة الجارية في الولايات المتحدة.

وعقب الكلمة التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، كتب مراسل "واشنطن بوست" ديفيد ناكامورا في تغريدة على تويتر:

"عقد ترامب حدثا انتخابيا في الغرفة الشرقية (البيت الأبيض)، وأشار كذبا إلى أنه يتجه نحو فوز كبير قبل أن يتم إلغاء الاجتماع فجأة. إنه يحاول زرع الشكوك لأن بطاقات الاقتراع لا تزال قيد الجدولة في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ويمسك بايدن بمسارات واضحة لتحقيق فوز محتمل".

Trump holding campaign event in the East Room and falsely suggesting he was headed toward a big win before “all of a sudden it was called off.” He’s trying to sow doubts as ballots still being tabulated in key swing states and Biden holding clear paths to a potential win. pic.twitter.com/uONNi1eruP — David Nakamura (@DavidNakamura) November 4, 2020

وفي وسياق متصل أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأولية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بـ224 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو ما يمثل نسبة 49.81% من الأصوات،

مقابل 213 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهو ما يمثل نسبة 48.58% حسب "أسوشيتدس برس".

الجدير بالذكر أن الجمهوري ترامب يخوض الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، التي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.