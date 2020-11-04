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    انتخابات و صناديق اقتراع

    خبير: المفاجآت ومؤامرة التصويت في الانتخابات الأمريكية قد تستمر إلى 14 ديسمبر

    © REUTERS / Eric Gaillard
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    قال الخبير السياسي الروسي بافيل شاريكوف، إن المؤامرة مع نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية ستستمر حتى 14 ديسمبر، حيث يمكن توقع الكثير من المفاجآت.

    موسكو - سبوتنيك: قال بافيل شاريكوف، وهو رئيس مركز البحوث التطبيقية في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وأستاذ مشارك في كلية السياسة العالمية، جامعة موسكو الحكومية، لومونوسوف، خلال مائدة مستديرة حول موضوع: "العلاقات الروسية الأمريكية: الوضع الحالي" في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة التابع لوزارة الشؤون الخارجية  الروسية: "إن المؤامرة مع نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية ستستمر حتى 14 ديسمبر، حيث يمكن توقع مفاجآت".

    وقال الخبير شاريكوف: "لا توجد نسبة 100٪ في نتائج التصويت الآن. من غير المفهوم تماما وغير واضح ما هي القرارات التي يمكن أن يتخذها الناخبون بمفردهم. ستستمر المؤامرة حتى 14 ديسمبر. لكل منهم دوافعه الخاصة لا يتم استبعاد الحيل والمفاجآت عند تصويت الهيئة الانتخابية. أولئك الذين يتوقع أن يصوتوا لـدونالد ترامب سيفعلون العكس مع بايدن ".

    أما بالنسبة للتصويت في الولايات المتذبذبة، حسب الخبير "هذا رائع: تم الحصول على فجوة كبيرة جدا من تلك الاستطلاعات التي أجريت قبل الانتخابات فالمرشح بايدن فاز في مينيسوتا، وينتهي العد في ويسكونسن، حيث يقف ترامب في المقدمة. في ولاية بنسلفانيا، لا يزال العد قيد التقدم، ولكن تم بالفعل احتساب 65٪، منها 2.5 مليون لترامب و2 مليون لبايدن، وقال المحلل "هناك فرصة للفوز هنا".

     ويعتقد الخبير أنه إذا فاز ترامب في ولاية بنسلفانيا، فسوف يحصل على أصوات انتخابية كافية. وقال شاريكوف: "ولاية بنسلفانيا ولاية مهمة للغاية بالنسبة للديمقراطيين،  التي لدى ترامب الفرصة لتأمينها بنفسه".

    في الوقت نفسه، لفت الخبير السياسي الانتباه إلى أن نتائج التصويت، التي يتم الإعلان عنها بالفعل، تأخذ في الاعتبار جزئيا الأصوات "البريدية". لكن بطاقات الاقتراع بالبريد التي تركت دون عد يمكن أن تؤثر بشكل خطير على التصويت. "اعتبارًا من يوم أمس، كان هناك حوالي 25 مليون بطاقة اقتراع بالبريد لم تتم إعادتها بعد (غير محسوبة).

    وأوضح الخبير أن الاقتراع البريدي يمكن أن يحدث فرقا كبيرا بالنظر إلى أنه في معظم الولايات التي ننظر إليها، وخاصة الولايات المتعثرة، أي مرشح لديه عدد قليل جدا هامش - عدة عشرات أو مئات الآلاف من الأصوات يمكن أن تغير الوضع بشكل كبير ".

    أجريت الانتخابات العامة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 ، وحوالي ثلث مجلس الشيوخ (35 عضوا في مجلس الشيوخ)، وحكام 11 ولاية وإقليمين، بالإضافة إلى الهيئات التشريعية المحلية في عدة ولايات.

    تتكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية من مرحلتين. في المرحلة الأولى، يصوت الناخبون في كل ولاية لمرشحي الرئاسة. يستقبل المرشح الفائز جميع الناخبين من تلك الولاية. عدد الناخبين يساوي عدد دوائر الكونغرس في الولاية. هناك 538 ناخبا إجمالا وفقا لعدد أعضاء الكونغرس. والنظام الانتخابي يمنع الجولات الثانية - فالفوز يكفي للحصول على عدد مؤهل فقط وليس عدد أصوات مطلقة. كما أنه يقوي نظام الحزبين.

    التجهيزات الأخيرة في مراكز الاقتراع عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 3 نوفمبر 2020
    © AFP 2020 / Joseph Prezioso
    رئيس مجلس الدوما الروسي: الانتخابات الأمريكية استعراض مسرحي
    بعد تلخيص نتائج التصويت الشعبي ، يجب على الناخبين التجمع في ولاياتهم يوم 14 ديسمبر والتصويت للمرشحين، حيث عوقبوا من قبل الناخبين. ومن المقرر أن يجتمع الكونغرس الجديد، المنتخب في انتخابات 3 نوفمبر، في 6 يناير 2021 ويصادق على نتائج التصويت الانتخابي. في الوقت نفسه ، يمكن للكونغرس رفض أصوات بعض الناخبين. قرر الكونغرس بالفعل نتيجة الانتخابات المثيرة للجدل ثلاث مرات.

    ومن الممكن أيضا أن تحدد نتائج الانتخابات من قبل المحكمة العليا. في حالة وجود مخالفات أو صعوبات في عد الأصوات أو مجرد فجوة صغيرة بين المرشحين في دولة معينة ، فإن الدعاوى القضائية لا مفر منها ، والتي ستصل أيضا إلى المحكمة العليا.

    حقيقة أن عدد الناخبين يسمح بوجود احتمال ضئيل للتساوي في المجمع الانتخابي - 269 صوتا مقابل 269. في هذه الحالة ، يجب انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب على أساس مبدأ "دولة واحدة، صوت واحد" ، ويجب على مجلس الشيوخ انتخاب نائب الرئيس، الذي على أن يترأسها المكتب.

    فيما يتعلق بوباء الفيروس التاجي، قامت جميع الولايات تقريبًا بالتصويت عن طريق البريد ووسعت التصويت الشخصي المبكر. بالإضافة إلى ذلك ، في عدد من الولايات ، سيتم استلام الأصوات بالبريد بعد تاريخ الانتخابات ، على التوالي ، قد يتأخر الفرز. من المعروف بالفعل أن تلخيص النتائج النهائية في عدد من الولايات المهمة بالنسبة لنتائج الانتخابات قد يستغرق عدة أيام ، مثل نورث كارولينا وبنسلفانيا.

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