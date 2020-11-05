بايدن: ليس ترامب من يقرر نتيجة الانتخابات بل الشعب الأمريكي

شدد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، على أن الشعب الأمريكي من يقرر نتيجة الانتخابات الرئاسية، وليس الرئيس دونالد ترامب.

وقال بايدن، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إنه "للتأكد من احتساب كل صوت، نحن بصدد إعداد أكبر جهد لحماية الانتخابات. لأن دونالد ترامب لا يقرر نتيجة هذه الانتخابات- الشعب الأمريكي من يفعل ذلك".

وفي تغريدة جديدة أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه

" دونالد ترامب لا يقرر نتيجة هذه الانتخابات ولا أنا، الشعب الأمريكي هو من يقرر. لهذا السبب أطلقنا صندوق "بايدن فايت" لضمان احتساب كل صوت. شارك للمساعدة في تمويل جهود حماية الانتخابات في جميع أنحاء البلاد".

Donald Trump does not decide the outcome of this election and nor do I. The American people decide. That’s why we’ve launched the Biden Fight Fund — to ensure every vote is counted.



Chip in to help fund our election protection efforts across the country: https://t.co/ps6VhGy0m5 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

وبذلك تم افتتاح الصندوق، ودعا بايدن ناخبيه لتشغيل "صندوقه القتالي" الجديد للتأكد من احتساب كل صوت، وهو عبارة عن صندوق لجمع التبرعات "لتمويل كل ما نحتاج إلى تحقيقه".

في هذه الأثناء، أشارت مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أن بايدن حطم، حتى الآن، رقم الرئيس السابق باراك أوباما القياسي، كأكبر عدد من الأصوات التي حصل عليها أي مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأصوات المتبقية للفرز.

بدورها، دعت نائبة بايدن، كامالا هاريس، للتبرع بمبلغ 5 دولارات لـ"صندوق بايدن القتالي". وقالت عبر "تويتر": "في الليلة الماضية، هدد ترامب بالذهاب إلى المحكمة لمنع فرز جميع الأصوات - لكن حملتنا مستعدة للرد".