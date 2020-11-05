مصر... قرار حكومي بشأن 15 مليون طالب

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، عن قرار يخص 15 مليون طالب مصري في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في التعليم العام والأزهري.

ففي بيان عبر صفحة الوزارة على موقع "فيسبوك" أعلنت زايد، إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية؛ لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن الحملة تستهدف المدارس في جميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الجاري.

وبحسب أخبار اليوم المصرية الحكومية فقد أكد مجاهد أنه يتم إعطاء الجرعات بعقار المبندازول، لـ 15 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدراس "حكومي، وخاص، وأزهري"، مؤكدًا أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وآمن وفعال وليس له أي أثار جانبية.

وأضاف أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس "الدودة الدبوسية"، تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة، حيث إن الاطفال فى السن المدرسي هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.

من جانبه، أشار رئيس قطاع الطب الوقائي د.علاء عيد، إلى أن الإصابة بديدان الإكسيورس "الدودة الدبوسية" تأتي نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة، وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، كما تنتقل "الإسكارس" عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.

وأوضح عيد أن الإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى حدوث آلام بالبطن مع قىء وإسهال، بالإضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.

وأكد أن الاهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدى قبل الأكل وبعده، من أهم طرق الوقاية من الأمراض، كما أن غسل الخضروات جيدًا قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيدًا عن التعرض للتلوث، يقلل إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض.