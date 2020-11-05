تقارير إسرائيلية: نصف الإصابات الجديدة بـ "كورونا" في المجتمع العربي

ذكرت تقارير إسرائيلية أن نصف إصابات كورونا في إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة كانت ضمن المجتمع العربي.

وكانت إسرائيل قد سجلت إصابات جديدة بلغت 754 إصابة من بينها 358 إصابة ضمن المجتمع العربي.

وبحسب قناة i24، أفادت معطيات رسمية إسرائيلية أن نسبة الفحوصات الإيجابية جراء الإصابة بفيروس كورونا ضمن المجتمع العربي في إسرائيل بلغت 5.9%، وهي أعلى بخمس مرات ونصف من النسبة العامة البالغة (1.1%).

وقالت إن النسبة لدى مجتمع اليهود المتشددين (الحريديم)، بلغت أمس (2.1%)، وهي نسبة مشجعة بالنسبة لهم، حيث كانت النسبة لديهم قبلها 3.6%، وفي بداية الشهر 4%.

ووفقا لتلك المعطيات يتضح أن نصف الإصابات في إسرائيل، التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت ضمن المجتمع العربي، حيث سجلت 358 إصابة، مقابل 76 لدى الحريديم و320 إصابة من مجمل باقي أنحاء المجتمع.

ووفقا للمعطيات في إسرائيل يوجد 9406 إصابات نشطة، 305553 شخصا تعافوا من الإصابة، وعدد المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات بلغ 576 شخصا من بينهم 353 حالتهم توصف بأنها حرجة، منهم 154 مصابا يستعينون بأجهزة تنفس، و89 مريضا حالتهم توصف بأنها متوسطة، وإجمالي الوفيات بلغ 2597 حالة وفاة.